Ведущие австралийские СМИ приняли участие в акции за свободу слова в стране

СИДНЕЙ, 21 октября. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Ведущие австралийские газеты выпустили свежий номер с закрашенным черным цветом текстом на передовицах в рамках информационной кампании "Твое право знать". Как сообщили ТАСС в понедельник организаторы акции - коалиция ведущих медиаорганизаций и отраслевых групп Австралии (Australia"s Right to Know - ARTK), таким образом австралийские СМИ надеются привлечь внимание общества к проблеме свободы слова в стране.

"Австралийцы сегодня утром обнаружили, что первые полосы газет по всей стране сильно отредактированы - это мрачное предупреждение о будущем, в котором законы подрывают свободу СМИ, чтобы правительства могли скрывать информацию от общественности. Мы хотим, чтобы наше общество осознало растущую угрозу своему основополагающем праву - знать информацию, которая влияет на его жизнь. Работая более 10 лет в австралийской медиаиндустрии, мы впервые собрались вместе для того, чтобы реализовать кампанию по информированию общественности <…> и подтолкнуть федеральное правительство к снятию завесы секретности", - указано в заявлении ARTK, преданном в ТАСС.

Масштабная акция за свободу слова, в которой приняли участие 20 национальных газет и 17 медиаорганизаций, стала ответом на ряд федеральных законов, принятых австралийским парламентов в последние годы. " В течение многих лет федеральный парламент (Австралии) принимает законы, которые все более затрудняют нашу задачу говорить правду о том, что делает правительство. Около 75 законов, связанных с секретностью и шпионажем, эффективно криминализируют журналистику и наказывают за разоблачение противоправных действий или публикацию важной информации о решениях, принимаемых правительством. Это информация, которую австралийцы имеют право знать", - отмечают в ARTK.

В числе главных требований австралийских СМИ - наделение медиаорганизаций правом оспорить полицейские ордеры в отношении средств массовой информации и их сотрудников, освобождение журналистов от ответственности за нарушение законов о безопасности, допущенное в ходе профессиональной деятельности, защита информаторов и пересмотр параметров секретности для различных государственных документов.

Полицейское расследование в отношении ABC

Акция за свободу слова в Австралии проходит на фоне продолжающегося полицейского расследования, возбужденного против национальной телерадиокорпорации ABC и уголовного преследования двух ее журналистов. Федеральная полиция Австралии (АФП) 5 июня провела в центральном офисе ABC обыски и изъяла документы и носители информации. Причиной следственных действий стала публикация серии материалов, содержащих сведения о правонарушениях сотрудников военных спецподразделений Австралии в Афганистане. По утверждению полиции, эти материалы были основаны на секретных документах, доступ к которым журналисты получили незаконно.

В июле особая бригада АФП была направлена в Афганистан для проведения следственных действий на месте. В рамках расследования двум журналистам ABC и репортеру медиахолдинга News Corp грозит уголовное преследование по обвинению в нарушении австралийского законодательства о национальной безопасности и закона о государственной тайне.