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В Хабаровском крае пострадавшим от паводка выплатили более 300 млн рублей компенсаций

Средства получили около 25 тыс. человек

ХАБАРОВСК, 21 октября. /ТАСС/. Почти 25 тыс. пострадавших от паводка в Хабаровском крае, во время которого в регионе были подтоплены более 120 населенных пунктов, получили компенсации. Людям выплачено более 300 млн рублей, сообщается на сайте пресс-службы губернатора и правительства региона в понедельник.

"За счет федеральных и краевых средств компенсации получили почти 25 тыс. человек. В общей сумме подтопленцам перечислено 301,6 млн рублей. При этом из резервного фонда правительства РФ выплачен 291 млн рублей, а из краевого - 10,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

В частности, в Комсомольске-на-Амуре, где во время паводка сложилась самая сложная ситуация, выплаты получили более 19 тыс. человек. Людям перечисляют единовременные выплаты по 10 тыс. рублей и компенсации по 50 и 100 тыс. рублей за частичную или полную утрату имущества. В ближайшее время начнутся выплаты на капитальный ремонт жилья и приобретение новых квартир взамен признанных непригодными для проживания. Решение о таких выплатах принимают специальные межведомственные комиссии, которые обследуют каждый из подтопленных домов и выдают заключение.

На прошлой неделе Хабаровскому краю для выплат пострадавшим от паводка к уже выделенным ранее из федерального бюджета 252 млн рублей добавили еще 40 млн рублей. Все эти средства власти региона перевели в районы, попавшие в зону подтопления. Граждане могут получить выплаты, обратившись в администрации своих муниципалитетов. Так, в Хабаровске обращения принимают в каждом из городских округов, а в Комсомольске-на-Амуре - через МФЦ. Юридическую помощь по получению компенсаций и другим вопросам оказывают в филиалах краевого юридического бюро, расположенных в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Вяземском, Амурске, Ванино и Николаевске-на-Амуре.

О паводке в Хабаровском крае

С июля из-за высокого уровня воды в Амуре, разлива малых рек и подъема грунтовых вод в Хабаровском крае было подтоплено более 120 населенных пунктов. На реках Хабаровского края продолжается спад уровней рек. В зоне паводка остаются 20 населенных пунктов. В 15 из них подтоплены 56 приусадебных участков и 12 участков межпоселковых и внутрипоселковых автодорог. Также вода сохраняется на 61 земельном участке.

Как сообщал глава региона Сергей Фургал на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам ликвидации последствий паводка на прошлой неделе, всего в Хабаровском крае во время паводка пострадало 448 домов и 568 жилых помещений. Непригодными для проживания признаны 210 жилых помещений, в которых проживают 456 человек. Обследование продолжается.

Теги
РоссияХабаровский край
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