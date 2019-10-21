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Губернатор сирийской провинции Тартус приглашен в Севастополь на День народного единства

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что в ходе визита Сафуана Абу Саада планируется обсудить вопросы сотрудничества

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Губернатор сирийской провинции Тартус Сафуан Абу Саад, как ожидается, посетит Севастополь 4 ноября. Он приглашен на День народного единства, сообщил журналистам врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

"4 ноября мы пригласили губернатора Тартуса к нам на День народного единства. По моей информации, он приглашение принял и будет у нас", - сказал он.

Развожаев уточнил, что в ходе визита планируется обсудить вопросы сотрудничества. "Пока все на уровне политических деклараций. Это для нас важно, но все ждут конкретики", - пояснил врио губернатора.

По его словам, одно из основных направлений сотрудничества, которые рассматривают власти Севастополя, - это развитие грузоперевозок через Севастопольский морской порт.

В январе российская делегация побывала с визитом в Сирии. Власти Севастополя и сирийской провинции Тартус подписали соглашение о сотрудничестве, в том числе планируются совместная работа в сфере высшего образования, грузовые поставки, культурное сотрудничество.

Теги
СирияРоссияКрымРазвожаев, Михаил Владимирович
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