Сергей Готье: новый закон о донорстве позволит создать регистр прижизненных волеизъявлений

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Новый закон о донорстве органов позволит создать единый регистр прижизненных волеизъявлений, что завершит формирование системы донорства и поможет более эффективно ее координировать. Об этом сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова, отмечающего в этом году свой 50-летний юбилей со дня открытия, главный внештатный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС.

"Это самая удобная вещь. Нам нужен такой регистр прижизненных волеизъявлений, который, по сути, будет регистром отказов. Мы очень ждем, когда будет принят закон о донорстве органов, и тогда каждый сможет воспользоваться своим правом, и это будет внесено в единый регистр. На данный момент у нас есть система учета донорских органов, которая работает уже почти три года. Для того чтобы полностью завершить формирование принципа презумпции согласия, нам к этому регистру нужно присоединить волеизъявления", - сказал он.

Как ранее отмечала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, количество трансплантаций органов в России увеличилось в 3,3 раза с 2006 года, а число россиян, перенесших трансплантацию органов, выросло в 4,5 раза. По ее словам, новый законопроект, регулирующий донорство и трансплантацию органов, позволит более эффективно развивать эти направления в клинической практике в РФ. По словам министра, законопроект, согласованный со всеми органами исполнительной власти, общественными организациями, получив одобрение Русской православной церкви, был внесен в правительство РФ еще в 2015 году, и в данным момент обсуждаются "этические нюансы".

В отношении забора донорских органов в России на данный момент действует презумпция согласия. При этом, если человек по каким-то причинам не хочет быть донором органов, эту позицию можно зафиксировать в медицинских документах. Презумпция согласия, по словам главного трансплантолога Минздрава России, позволяет уберечь людей от ошибки и помогает спасти жизнь.

"Можно в любой момент прийти в районную поликлинику и попросить внести эту информацию в карточку. Никто этого не делает, потому что просто этим никто не интересуется - про донорство органов и трансплантацию не рассказывают ни в школах, ни в университетах. А задавать родственнику вопрос о возможности изъятия органов у его умершего близкого, в общем-то, безнравственно, - пояснил Готье. - Это безнравственно, потому что у него горе и ему не до этого, и безнравственно, потому что в большинстве случаев он сделает ошибку: скажет "нет" и убьет несколько человек, которые ожидают эти органы. Поэтому презумпция согласия является наиболее гуманным способом не дать человеку сделать ошибку".