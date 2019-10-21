Власти Севастополя намерены активизировать реализацию ФЦП региона

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Уровень кассового исполнения федеральной целевой программы по развитию Крымского полуострова в части, касающейся Севастополя, сейчас составляет около 30%. До конца года темпы работ планируется активизировать, сообщил в понедельник журналистам врио губернатора Михаил Развожаев.

По данным дирекции по управлению ФЦП, исполнение программы в части развития Севастополя в 2018 году было на уровне около 61%.

"Я рассчитываю, что касса в этом году будет 90%, сейчас - 33%. <...> Нам нужно, условно говоря, "сделать кассу", а для этого необходимо законтрактоваться. Но касса - условный показатель, который не означает завершения проектов. Главный показатель - когда объект сдан, введен в эксплуатацию", - сказал Развожаев.

По его словам, исполнение ФЦП в 2019 году зависит от проектов по строительству крупных объектов, контракты на которые пока не заключены или были приостановлены. Среди них больница скорой медицинской помощи и онкоцентр, к которым, как рассчитывают власти, подрядчики приступят в ближайшие месяцы. До конца года планируется возобновить работу по канализационно-очистным сооружениям "Южные", среди нереализованных проектов также детсад, школы, ветеринарные клиники, один из городских причалов, объекты газификации.

В числе проблемных проектов остается ремонт Камышового шоссе - одной из основных магистралей на юге города, в крупном спальном районе. Летом власти города расторгли договор с подрядчиком, который сорвал сроки работ. В течение нескольких дней на объект должно выйти городское учреждение "Севавтодор", так как нового коммерческого подрядчика найти не удалось. При этом проводится оценка того, насколько выполнены работы предыдущей компанией, какую часть необходимо переделать.

"[Предположительно], это должно быть подтверждено результатами экспертизы, часть работ, которые оплачены, сделаны в несоответствующем качестве; часть работ недоделана... Проект сделан так, что сейчас выясняется: порядка 200 млн рублей не хватает - на вынос сетей и так далее. Порядка такой же суммы - это то, что уже было оплачено, но что придется переделать... Материалы, очевидно, придется передавать в правоохранительные органы, либо подрядчик, который работы выполнял, возьмет на себя бремя финансовой ответственности и будет возмещать", - отметил Развожаев.

О ФЦП

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. Правительство РФ 9 июля 2019 года своим постановлением увеличило объем финансирования по ФЦП на 10% до 959 млрд рублей.