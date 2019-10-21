Лавров поздравил ректора Дипломатической академии с 65-летием

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник поздравил с днем рождения ректора Дипломатической академии, бывшего посла РФ в Лондоне Александра Яковенко. Поздравление размещено на странице МИД РФ в Facebook.

"Уважаемый Александр Владимирович, поздравляю вас с днем рождения! Знаю вас не один десяток лет, - говорится в поздравлении. - Дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями. Ценю ваш требовательный и одновременно нешаблонный подход к делу.

"Посвятив себя дипломатической службе, вы всегда максимально эффективно решали поставленные перед вами задачи, добивались результатов на любом поприще, - добавил глава российского внешнеполитического ведомства. - Убежден, что энергия и целеустремленность будут и далее помогать вам - теперь на ответственном посту ректора Дипломатической академии. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в работе на благо отечества".

Яковенко стал ректором Дипломатической академии в августе 2019 года, до этого с 2011 года он возглавлял российское диппредставительство в Великобритании. С 5 августа 2005 года по 24 января 2011 года Яковенко занимал пост заместителя министра иностранных дел РФ. Курировал вопросы многосторонней дипломатии: участие России в ООН, ЮНЕСКО и других международных организациях, международное экономическое и гуманитарное сотрудничество, соблюдение прав человека, экологическое сотрудничество, вопросы изменения климата, культуры и спорта.