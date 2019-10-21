Тренинги по безопасной перевозке детей в автомобиле начнутся в конце октября в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 21 октября. /ТАСС/. Курсы для родителей по безопасной перевозке детей в автомобиле начнутся в Дагестанском перинатальном центре 29 октября в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом ТАСС в понедельник сообщили в республиканском управлении ГИБДД.

"Республика Дагестан станет новым регионом, где будет запущен федеральный проект "Детство без опасности", предполагающий единую систему обучения родителей обеспечению безопасности при перевозках детей в автомобилях. Старт проекта будет объявлен 29 октября. Он продлится три года", - сказал представитель управления.

По его словам, для будущих родителей на базе перинатальных центров несколько раз в неделю будут проходить обучающие тренинги, посвященные основным правилам перевозки детей в автомобиле, в том числе использованию детских удерживающих устройств, соблюдению "детского режима" на дороге, а также правилам перехода проезжей части дороги с коляской.

"Трехлетний проект по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе перинатальных центров и родильных домов "Детство без опасности" в 2019 году начнется в 30 регионах. Всего с 2019 по 2021 годы будет охвачено 100 городов в 85 субъектах Российской Федерации", - добавил собеседник агентства. Проект реализуется МВД России совместно с Минздравом и организацией "Движение без опасности".

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" состоит из четырех федеральных проектов: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.