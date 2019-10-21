Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Тренинги по безопасной перевозке детей в автомобиле начнутся в конце октября в Дагестане

Будущим родителям расскажут о перевозке детей в автомобиле и про удерживающие устройства

МАХАЧКАЛА, 21 октября. /ТАСС/. Курсы для родителей по безопасной перевозке детей в автомобиле начнутся в Дагестанском перинатальном центре 29 октября в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом ТАСС в понедельник сообщили в республиканском управлении ГИБДД.

"Республика Дагестан станет новым регионом, где будет запущен федеральный проект "Детство без опасности", предполагающий единую систему обучения родителей обеспечению безопасности при перевозках детей в автомобилях. Старт проекта будет объявлен 29 октября. Он продлится три года", - сказал представитель управления.

По его словам, для будущих родителей на базе перинатальных центров несколько раз в неделю будут проходить обучающие тренинги, посвященные основным правилам перевозки детей в автомобиле, в том числе использованию детских удерживающих устройств, соблюдению "детского режима" на дороге, а также правилам перехода проезжей части дороги с коляской.

"Трехлетний проект по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе перинатальных центров и родильных домов "Детство без опасности" в 2019 году начнется в 30 регионах. Всего с 2019 по 2021 годы будет охвачено 100 городов в 85 субъектах Российской Федерации", - добавил собеседник агентства. Проект реализуется МВД России совместно с Минздравом и организацией "Движение без опасности".

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" состоит из четырех федеральных проектов: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
Реклама на ТАСС
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Глава МИД Болгарии выразила соболезнования в связи с трагедией в Красноярском крае
Жертвами прорыва дамбы стали 15 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС