Новый учебно-тренировочный комплекс для подводного спецназа заработал в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 21 октября. /ТАСС/. Боевые пловцы Каспийской флотилии получили новый многофункциональный учебно-тренировочный комплекс в Дагестане. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Южного военного округа.

"Бассейн с экраном для подводной стрельбы представляет собой цельнометаллическую чашу глубиной около 10 м, приспособленной для выполнения стрельб из специального оружия и отработки элементов подводного рукопашного боя в условиях, максимально приближенных к боевым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что морские спецназовцы уже успели провести на нем тренировку. При выполнении подводных упражнений они использовали новейшие водолазные комплекты с замкнутой системой дыхания, специальные бронежилеты и огнестрельное оружие для подводной стрельбы.

"В ходе тренировок пловцы одиночно и в составе групп погрузились на дно бассейна, отработав уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника в рукопашной схватке, а также выполнили стрельбы по неподвижным и движущимся мишеням, имитирующим водолазов противника. Всего к тренировочному занятию было привлечено 18 водолазов, которые могли одновременно находиться в бассейне и выполнять упражнения по захвату и уничтожению условного противника", - сообщается в тексте.

Как сообщили в пресс-службе, новый учебно-тренировочный комплекс с бассейном позволяет круглогодично осуществлять подготовку боевых пловцов отряда на высшем уровне, выполняя программу боевой подготовки не отрываясь от места постоянной дислокации в любых погодных условиях.