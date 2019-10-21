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Роскомнадзор не получал жалоб от россиян в связи с утечкой данных Instagram

По данным СМИ, в соцсети была зафиксирована глобальная утечка - мошенники выставили на продажу данные 20 млн аккаунтов

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор не получал жалоб от россиян в связи с утечкой данных социальной сети Instagram. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СМИ, в Instagram была зафиксирована глобальная утечка - мошенники выставили на продажу данные 20 млн аккаунтов.

"Роскомнадзор анализирует информацию, опубликованную в СМИ. В случае необходимости будут приняты необходимые меры, - отметили в пресс-службе. - Жалоб от российских пользователей сети Instagram в связи с возможной утечкой их персональных данных на сегодняшний день не поступало".

Как сообщили "Известия", в пресс-службе социальной сети заявили, что вина из-за утечки данных лежит на индийской маркетинговой компании, которая оставила открытым доступ к своим серверам. По большей части в базе данных оказались описания профилей, количество лайков и комментарии, которые доступны всем, но около 20 тыс. записей - это, действительно, полные имя и фамилия владельцев аккаунтов, их электронный и почтовый адреса, а также мобильные номера.

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