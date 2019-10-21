Лавров сообщил, что через неделю напротив здания МИД откроют памятник Примакову

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Открытие памятника российскому государственному деятелю Евгению Примакову состоится на следующей неделе в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на XII конвенте Российской ассоциации международных исследований на площадке МГИМО.

"Отмечу событие, которое произойдет буквально через неделю. Имею в виду открытие памятника Евгению Максимовичу Примакову в сквере напротив здания министерства иностранных дел", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ также напомнил, что в сентябре этого года на полях Генассамблеи ООН открылась выставка, посвященная бывшему главе МИД СССР Андрею Громыко. "В течение года проводятся документальные экспозиции, вечера памяти. Их цель - не просто отдать должное нашим старшим товарищам, чьи достижения уже вошли в учебники по дипломатии и международным отношениям, но и не менее важно обеспечить преемственность поколений", - добавил министр.