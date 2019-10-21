Свыше 1,7 тыс. семей Липецкой области получили региональный материнский капитал

ЛИПЕЦК, 21 октября. /ТАСС/. Свыше 1,7 тыс. многодетных семей Липецкой области и семей с детьми-близнецами получили с начала текущего года региональный материнский капитал. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава областной администрации Игорь Артамонов.

"Общее число семей, получивших в этом году областной материнский капитал, - 1739", - сказал он, отметив, что за весь прошлый год подобную меру социальной поддержки 1564 семьи. Артамонов напомнил, что в текущем году размер материнского капитала от региона составляет 100 тыс. рублей, причем воспользоваться им могут как семьи при рождении третьего и последующих детей, так и те, у кого родились близнецы.

Глава администрации также сообщил, что материнский капитал Липецкой области выплачивается в рамках действующих региональных программ, а также национального проекта "Демография". "Мы в своей работе опираемся на нужды и запросы людей, необходимо расширять существующие и вводить новые меры социальной поддержки", - сказал глава региональной администрации. Он подчеркнул, что одной из основных задач, которые он ставит перед собой и перед местными чиновниками, должна стать вера граждан в эффективность мер, которые принимаются для роста благосостояния.

В пресс-службе областной администрации ТАСС в этой связи напомнили, что оформление выплаты материнского капитала в обязательном порядке ведется через многофункциональные центры предоставления госуслуг.