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В Сербии почтили память погибших в авиакатастрофе советских ветеранов

В 1964 году на горе Авала недалеко от Белграда разбился самолет Ил-18, на борту которого находилась советская делегация во главе с маршалом Сергеем Бирюзовым

БЕЛГРАД, 21 октября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Церемония возложения венков и цветов к Памятнику советским ветеранам состоялась на горе Авала вблизи Белграда.

Памятник был воздвигнут в 1964 году после трагической гибели на этом месте советской делегации во главе с маршалом Сергеем Бирюзовым, которая летела в Белград на празднование 20-летия освобождения города от нацистов. В условиях плохой видимости самолет Ил-18 врезался в гору и взорвался.

В церемонии приняли участие министр труда, занятости, социальных вопросов и по делам ветеранов Республики Сербии Зоран Джорджевич, замминистра иностранных дел России Александр Грушко, мэр Белграда Зоран Радойчич и посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. В возложении также приняли участие посланцы общественных  организаций, представители посольств Азербайджана, Белоруссии и Казахстана. Память погибших в авиакатастрофе 55 лет назад почтили минутой молчания.

"Здесь в авиакатастрофе утром 19 октября 1964 года погибли советские герои и наши боевые товарищи и друзья. В октябре 1944 года здесь они боролись за свободу Белграда. Здесь же в октябре 1964 года они стали легендой нашего города, стали символом братства и совместной борьбы", - говорится в эпитафии, где перечислены имена 18 погибших. В их числе были маршал Советского Союза, Герой Советского Союза, начальник Генштаба Вооруженных Сил СССР, первый заместитель министра обороны СССР Сергей Бирюзов, заведующий административным отделом ЦК КПСС генерал-майор Николай Миронов, генерал-полковник, Герой Советского Союза, начальник Военной академии бронетанковых войск Владимир Жданов.

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Сербия
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