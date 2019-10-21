Виновным в семейном насилии могут на год запретить приближаться к жертвам

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Агрессорам, поднимающим руку на домочадцев, смогут выносить судебное предписание, которое запретит им приближаться к жертве в течение года с последующим возможным продлением этого срока до двух лет. Соответствующее положение может войти в готовящийся законопроект против домашнего насилия, следует из материалов слушаний, состоявшихся в Госдуме в понедельник.

"Судебное защитное предписание - выносится мировым судьей по заявлению пострадавшего, либо по заявлению субъектов профилактики домашнего насилия. Срок от месяца до 12 месяцев, при этом оно может быть неоднократно продлено (общий срок продления не более двух лет)", - говорится в документе, содержащем основные подходы к подготовке и разработке федерального закона "Об основах системы профилактики домашнего насилия в РФ" (есть в распоряжении агентства).

Такое предписание запретит агрессору преследовать пострадавшего и приближаться к нему на расстояние, установленное судом, но не менее чем на 50 м. В отдельных случаях суд сможет обязать виновника покинуть совместную жилплощадь, возместить пострадавшей стороне имущественный и моральный вред. Кроме того, его могут обязать оплатить пребывание жертвы в кризисном центре, гостинице или съемном жилье, ее судебные расходы, в том числе на получение юридической помощи. Предполагается, что согласие пострадавшего на вынесение такого судебного предписания в его защиту не потребуется.

Другой вид предписания - предупредительное - предлагается выносить незамедлительно без решения суда при наличии данных о домашнем насилии, причем информация об этом может быть передана и по месту работы агрессора. "Устанавливается запрет на приближение, преследование, запрет на попытки выяснять место пребывания лица, пострадавшего от домашнего насилия", - говорится в документе. Такую охранную меру предлагается вводить на месяц с возможным продлением до двух месяцев.

В числе других способов профилактики семейно-бытового насилия, которые могут обозначить в законопроекте, - правовое просвещение, профилактические беседы с сотрудником полиции, профилактический учет, профилактический надзор, помощь в социальной адаптации пострадавших и их социальная реабилитация, проведение специализированных психологических программ. Предлагается на законодательном уровне ввести термин "домашнее насилие", подразумевающий под собой "умышленное противоправное деяние (действие или бездействие) или угрозу его совершения в отношении одного или нескольких близких родственников". Выделяется четыре вида домашнего насилия: физическое, экономическое, сексуальное, психологическое. "Сообщить о насилии сможет любое лицо, которому стало известно о свершившемся факте домашнего насилия и об угрозах его совершения", - говорится в проекте.

"Мы доделываем законопроект, его еще пока нет, но нынешняя версия, мне кажется, очень здравая, она очень будет действенной, мне так кажется", - сказала журналистам в понедельник одна из основных разработчиков законопроекта, зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

История вопроса

Законопроект о профилактике бытового насилия в семье в настоящее время проходит обсуждение и готовится к внесению в Госдуму. С целью подготовки документа в Совете Федерации по поручению председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко была создана специальная рабочая группа.

Как сообщила ранее первый зампред комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, Совфед до 1 декабря проведет работу по анализу состояния законодательства и правоприменительной практики, касающейся семейно-бытового насилия, и подготовит законопроект к внесению на рассмотрение нижней палаты парламента.

В феврале 2017 года был принят закон о декриминализации побоев в семье, который перевел побои в отношении близких родственников из разряда преступлений в административные правонарушения в случаях, когда действия совершены впервые.