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В Улан-Удэ прекратили уголовное дело в отношении обвиняемого в нападении на росгвардейца

Ему назначили судебный штраф в размере 5 тыс. рублей

УЛАН-УДЭ, 21 октября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении жителя Улан-Удэ Дмитрия Хараева, обвинявшегося в распылении слезоточивого газа в сотрудника Росгвардии на несанкционированном митинге, прекращено. Об этом сообщается в понедельник на сайте Советского районного суда города Улан-Удэ.

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"Постановлением Советского районного суда Улан-Удэ от 21 октября 2019 года прекращено уголовное дело по обвинению Хараева Д. Г. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ. В связи с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Суд пришел к выводу, что есть совокупность предусмотренных законом условий для освобождения подсудимого от уголовной ответственности. "Согласно материалам дела Хараев не судим, обвиняется в совершении преступления средней тяжести впервые, характеризуется положительно, вину признал, загладил причиненный потерпевшему моральный вред принесенными извинениями. Из пояснений потерпевшего следует, что претензий у него не имеется, в содеянном Хараев раскаялся", - отмечается в сообщении.

Постановление суда не вступило в законную силу, добавили в суде.

В Улан-Удэ 8 сентября впервые за 12 лет прошли прямые выборы мэра, победил и.о. главы города Игорь Шутенков, который участвовал в выборах как самовыдвиженец (52,52% голосов). После этого, 9 сентября, в центре города сторонники его оппонента - выдвинутого КПРФ сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева (36,58%) - начали несанкционированную акцию, в ходе которой потребовали отмены результатов голосования. Акция продолжалась несколько дней, а ночью 12 сентября, по данным регионального МВД, ее участники на площади Советов отказались выполнять законные требования сотрудников полиции и Росгвардии. При этом один из них распылил содержимое газового баллончика, вследствие чего сотрудник Росгвардии получил ожог роговицы глаза. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). 13 сентября Хараева задержали, 15 октября поместили под стражу, позже его перевели под домашний арест.

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