Литераторы из США, ЕС и Украины приехали на фестиваль "Чеховская осень" в Крым

ЯЛТА, 21 октября. /ТАСС/. Писатели и поэты из 12 стран, в том числе США, Германии, Латвии, Сербии и Украины, а также из регионов России принимают участие в Х Международном литературном фестивале "Чеховская осень", который проходит в Крыму с 21 по 24 октября, сообщил в понедельник ТАСС президент фестиваля Андрей Чернов.

"Приехали из Сирии, из Египта, из королевства Саудовская Аравия, из Малайзии, Индонезии, из Федеративной Республики Германия, из Украины, из ДНР, из Сербии. Из Риги приехала известная очень поэтесса. Из Бангладеш. Завтра у нас будет член жюри из Америки", - сказал Чернов, уточнив, что такое представительство иностранных литераторов на "Чеховской осени" впервые.

Он отметил, что работы многих иностранных гостей издаются в России в переводе. Фестиваль, добавил Чернов, является одной из форм народной дипломатии. "80% стран, из которых приехали к нам [участники и члены жюри], они не признали Крым российским. Я так думаю, приехав в свои страны, они всем расскажут о том, что они здесь увидели", - сказал он.

Председателем жюри фестиваля стал сирийский поэт Айман Абу-Шаар, а его заместителем - писательница Доха Асси из Египта. Представители этой страны впервые участвуют в "Чеховской осени", отметил президент фестиваля.

Конкурсные отборы разделены на номинации: "Бери шинель, пошли домой!", "Свободная авторская песня", "Любовная лирика". Кроме участия в основной конкурсной программе, участники смогут побывать на экскурсии по дому-музею А. П. Чехова в Ялте.

Фестиваль организован Союзом писателей Республики Крым при поддержке Совета министров и Государственного совета региона. В прошлые годы он проводился в доме культуры Ялты и собирал в Крыму представителей пяти стран: Украины, ДНР, Сирии, Германии и Палестины.