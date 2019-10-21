Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Военнослужащие шести частей ЦВО примут участие в Параде памяти в Самаре

В этом году темой мероприятия станет "Солдатская слава"

САМАРА, 21 октября. /ТАСС/. Военнослужащие 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в составе шести воинских частей примут участие в традиционном ежегодном Параде памяти 7 ноября в Самаре. Первые тренировки военнослужащие провели на площади Куйбышева, где пройдет парад, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ЦВО.

"Военнослужащие Центрального военного округа провели первые тренировки пеших парадных расчетов в рамках подготовки к Параду памяти, который пройдет 7 ноября на площади Куйбышева в Самаре", - говорится в сообщении.

Участники парада отработали элементы приветствия старших начальников, вынос боевых и исторических знамен воинских частей Самарского гарнизона, а также прохождение торжественным маршем.

Парад памяти, впервые состоявшийся в Самаре в 2011 году, традиционно проходит 7 ноября. Он посвящен военному параду, прошедшему 7 ноября 1941 года. Несмотря на тяжелейшее положение на фронтах, 7 ноября 1941 года в стране прошли три военных парада - в Москве, Воронеже и Куйбышеве (сейчас Самара). В куйбышевском параде приняли участие более 20 тыс. бойцов, после чего состоялась демонстрация трудящихся - по площади прошли 180 тыс. человек, треть всего населения города в то время.

Каждый год самарский парад посвящен определенной тематике. В прошлые годы парад посвящался труженикам тыла, полководцам, оружию победы и другим темам. В этом году по решению организаторского комитета темой парада станет "Солдатская слава". Военнослужащие на параде будут в шинелях, ватниках и кирзовых сапогах времен Великой Отечественной войны. В руках они будут нести винтовки Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина и другое оружие времен войны.

Теги
РоссияСамарская область
Реклама на ТАСС
Поисковики перезахоронили под Псковом останки 45 красноармейцев
Личность одного из них удалось установить
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС