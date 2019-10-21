Военнослужащие шести частей ЦВО примут участие в Параде памяти в Самаре

САМАРА, 21 октября. /ТАСС/. Военнослужащие 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в составе шести воинских частей примут участие в традиционном ежегодном Параде памяти 7 ноября в Самаре. Первые тренировки военнослужащие провели на площади Куйбышева, где пройдет парад, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ЦВО.

"Военнослужащие Центрального военного округа провели первые тренировки пеших парадных расчетов в рамках подготовки к Параду памяти, который пройдет 7 ноября на площади Куйбышева в Самаре", - говорится в сообщении.

Участники парада отработали элементы приветствия старших начальников, вынос боевых и исторических знамен воинских частей Самарского гарнизона, а также прохождение торжественным маршем.

Парад памяти, впервые состоявшийся в Самаре в 2011 году, традиционно проходит 7 ноября. Он посвящен военному параду, прошедшему 7 ноября 1941 года. Несмотря на тяжелейшее положение на фронтах, 7 ноября 1941 года в стране прошли три военных парада - в Москве, Воронеже и Куйбышеве (сейчас Самара). В куйбышевском параде приняли участие более 20 тыс. бойцов, после чего состоялась демонстрация трудящихся - по площади прошли 180 тыс. человек, треть всего населения города в то время.

Каждый год самарский парад посвящен определенной тематике. В прошлые годы парад посвящался труженикам тыла, полководцам, оружию победы и другим темам. В этом году по решению организаторского комитета темой парада станет "Солдатская слава". Военнослужащие на параде будут в шинелях, ватниках и кирзовых сапогах времен Великой Отечественной войны. В руках они будут нести винтовки Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина и другое оружие времен войны.