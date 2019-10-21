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Российские регионы получат 90 млрд рублей на стимулирование рождаемости

Правительство страны намерено расширить программу пособий, выплачиваемых на первого и второго ребенка

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Регионы России со следующего года получат 90 млрд рублей на программу стимулирования рождаемости. Об этом сообщил министр труда РФ Максим Топилин на совещании по вопросам о реализации задач национального проекта "Демография" в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) в понедельник.

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"Со следующего года на федеральном уровне будет принято решение по расширению программы пособия на первого и второго ребенка. Это пособие будет работать не до полутора лет, а до трех. Планка вхождения в эту программу увеличится с 1,5 прожиточных минимумов до двух прожиточных минимумов - это почти 90 млрд рублей. 90 млрд рублей выделит федерация на поддержку программы стимулирования рождаемости со следующего года", - сказал Топилин.

По словам министра, с 2020 года во всех регионах Уральского федерального округа и Сибирского федерального округа также будет введено софинансирование из федерального бюджета выплат на третьего ребенка. "Сейчас такой проект указа президента нами подготовлен. И во всех без исключения регионах эта программа поддержки начнется. В принципе, то, что касается рождаемости в Уральском округе, - она неплохая, она выше [средней] по Российской Федерации, но вместе с тем везде последние месяцы и весь этот год идет снижение [рождаемости]", - добавил министр.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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