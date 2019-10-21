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Эксперт: повышение качества диспансеризации увеличит продолжительность жизни в КЧР

По словам министр здравоохранения региона Казима Шаманова, в республике планируется ввести трассовую службу для оказания помощи попавшим в ДТП

ЧЕРКЕССК, 21 октября. /ТАСС/. Повышение качества проведения диспансеризации, обучение врачей, раннее выявление заболеваний позволит увеличить продолжительность жизни трудоспособного населения Карачаево-Черкесской Республики, сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Казим Шаманов.

Согласно информации в номере "Мониторинга экономической ситуации в России" Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара, минимальные показатели смертности населения в трудоспособном возрасте зафиксированы в Ингушетии (142 на 100 тыс. населения), Дагестане и Чечне (по 166), Кабардино-Балкарии (284), Москве (315), Карачаево-Черкесии (327), Ямало-Ненецком автономном округе (360) и Северной Осетии (370).

"Для снижения уровня смертности в населения Карачаево-Черкесской Республики в трудоспособном возрасте, министерство здравоохранения КЧР планирует повышение качества проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических осмотров, улучшение диспансерного наблюдения, обучение всех врачей первичного звена методам ранней диагностики и онконастороженности", - сказал министр.

Он добавил, что также планируется повысить показатель раннего выявления рака и проводить информационные кампании для того, чтобы жители стали более ответственно относиться к своему здоровью. В регионе планируется ввести трассовую службу для оказания помощи попавшим в ДТП, а также чаще проводить телемедицинские консультации с ведущими российскими клиниками.

"В целях снижения смертности трудоспособного населения в Карачаево-Черкесской Республике разработаны дополнительные меры: создана Межведомственная комиссия по реализации мер, направленных на снижение смертности населения в республике. С учетом расчетных плановых показателей по снижению числа умерших по основным классам причин смерти разработаны планы мероприятий, направленные на снижение смертности и повышение рождаемости", - добавил Шаманов.

Он пояснил, что специалисты министерства ежемесячно проводят мониторинг ситуации в регионе. В районах республики разработаны дорожные карты и планы по снижению показателей смертности населения на 2019 год. Для снижения смертности от болезней системы кровообращения разработан новый порядок доставки больных с острыми сосудистыми состояниями. В рамках национального проекта "Здравоохранение" для медицинских организаций закуплено новое оборудование и автотранспорт, что, в свою очередь, позволит повысить качество и доступность медицинской помощи.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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