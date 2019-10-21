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WSJ: в США четыре корпорации выплатят $260 млн по делу об опиоидном кризисе

Речь идет о дистрибьюторах лекарств Amerisource Bergen, Cardinal Health и McKesson и производителе фармацевтических препаратов Teva Pharmaceuticals

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Четыре крупных производителя и дистрибьютора медицинских препаратов в США достигли договоренности о выплате компенсации в размере $260 млн для досудебного урегулирования исков, касающихся опиоидного кризиса в стране. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на адвокатов компаний.

По их данным, крупнейшие в США дистрибьюторы лекарств Amerisource Bergen, Cardinal Health и McKesson договорились выплатить $215 млн. Израильский производитель фармацевтических препаратов Teva Pharmaceuticals израсходует на те же цели $20 млн в течение двух лет и безвозмездно поставит лекарства от зависимости от опиоидов общей стоимостью $25 млн. Совместное предприятие Walgreens и Boots не достигло подобной договоренности, ее дело в суде будет разбираться позднее.

Все предприятия являются фигурантами дела, которое рассматривается в федеральном суде в штате Огайо. Начало процесса было запланировано на 21 октября. Договоренности позволяют компаниям урегулировать претензии с властями Огайо и потерпевшими во внесудебном порядке.

В течение последних двух лет свыше 2 тыс. исков были поданы по всей стране к целому ряду работающих в США крупных компаний, занимающихся производством или продажей медицинских препаратов. В роли истцов выступили частные лица, представители городов, округов и штатов, а также различные общественные организации. Компании были обвинены в том, что они в той или иной степени несут ответственность за так называемый опиоидный кризис в США, из-за которого за последние 20 лет погибли предположительно не менее 400 тыс. человек. В декабре 2017 года федеральная коллегия судей поручила суду в Огайо проводить разбирательство по большей части указанных исков в рамках одного дела.

В рамках указанного дела компании, которые выступают в роли ответчиков, в частности, обвиняются в том, что они не предприняли достаточных мер, чтобы уведомить покупателей о том, как легко вырабатывается привыкание к произведенным или проданным ими опиоидным препаратам, к какому вреду для здоровья это может привести. По мнению истцов, это одна из причин роста числа передозировок с летальным исходом в стране. Разбирательство проходит в штате Огайо, в частности потому, что в нем было зафиксировано большинство таких случаев.

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