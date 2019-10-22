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С экскурсиями по Европе. Эксперты рассказали, как россияне предпочитают путешествовать

Согласно исследованию сервиса OneTwoTrip, большинство путешественников выбирает поездки с насыщенной экскурсионной программой
Миланский собор, Италия EPA-EFE/DANIEL DAL ZENNARO
Описание
Миланский собор, Италия
© EPA-EFE/DANIEL DAL ZENNARO

Российские туристы больше всего любят ездить в Италию и Таиланд, а также выбирают поездки с насыщенной экскурсионной программой. Об этом свидетельствуют данные исследования онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

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Самый популярный вид отдыха у респондентов - поездки с насыщенной экскурсионной программой (такой отдых выбирают 29% опрошенных). На втором месте путешествия, захватывающие несколько стран Европы (20%), на третьем - пляжный отдых (15%). Меньше всего для туристов привлекателен горнолыжный отдых (1%), а также морские или речные круизы (3%).

Почти половина путешественников (48%) планирует поездки в зависимости от направления, вероятнее всего, это означает, что пакетные туры в популярные курортные страны респонденты приобретают у туроператоров, а билеты в страны Европы покупают самостоятельно. 21% опрошенных организует свой отдых только самостоятельно, а исключительно через туроператора - 14%. Через интернет покупают туры только 5% опрошенных.

Что касается транспорта для путешествий, то большинство (71%) однозначно выбирает самолет, второе место (27%) занял ответ "всегда по-разному, выбираю подешевле". 19% респондентов чаще ездят на автомобиле. Самым непопулярным транспортом оказался мотоцикл.

В топ-5 самых популярных стран для путешествий входят Италия, Таиланд, Испания, Россия и Франция. 

Опрос проходил в виде email-рассылки в период с 3 по 18 октября 2019 года. В нем приняли участие 1408 человек.

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