В Басманном суде задержали трех человек на заседании по делу участника акции 27 июля

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС /. Судебные приставы задержали трех человек в здании Басманного суда, где проходит заседание по вопросу продления ареста участника акции 27 июля Никиты Чирцова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Двое молодых людей и одна девушка принесли с собой наручники и заковали себя в них. По их словам, таким образом они пытались выразить свою поддержку Чирцову. Но приставы подобрали к наручникам ключ и сняли их с посетителей суда. На задержанных составляют протокол по ст. 17.3 КоАП ("Неисполнение распоряжения судебного пристава").

Чирцову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК ("Применение насилия к представителю власти"). Он был задержан милицией в Минске, так как находился в розыске по инициативе РФ. Белорусские власти обязали его покинуть страну, что тот и сделал, самостоятельно улетев в Москву. Спустя сутки его задержали уже российские правоохранительные органы.

Ранее Лефортовский суд Москвы оштрафовал Чирцова за участие в незаконной акции. Он был признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.2 ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").