После обращения к Бастрыкину в отношении муниципальных властей в Ленобласти возбудили дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Инвалид из Ленинградской области после обращения к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину добился получения квартиры, а в отношении муниципальных властей следователи возбудили уголовное дело о халатности. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

"Следственное управление СК России по Ленинградской области добилось подписания муниципального контракта на приобретение благоустроенного жилого помещения, расположенного на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, и по факту длительного бездействия местной администрации было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сказано в распространенном управлением сообщении.

В управлении отметили, что ранее к Бастрыкину в ходе приема обратился житель области, являющийся инвалидом, который рассказал, что администрация муниципального округа "Любанское городское поселение" Тосненского муниципального района несколько лет не исполняет решение суда по предоставлению ему жилья.

По данным СК, в 2014 году мужчину признали малоимущим и нуждающимся в жилом помещении по договору социального найма, однако в связи с тем, что квартира ему длительное время не предоставлялась, он был вынужден обратиться в суд за защитой своих прав. В 2017 году суд обязал муниципалитет предоставить мужчине отдельное жилое помещение. Спустя пять лет инвалид смог получить квартиру.

Расследование уголовного дела по факту халатности должностных лиц администрации продолжается.