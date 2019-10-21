Эксперт: Фадеев сможет расширить спектр решаемых СПЧ вопросов

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) под руководством Валерия Фадеева сможет заниматься более широким кругом вопросов, чем при Михаиле Федотове. Такое мнение высказал в понедельник в беседе с ТАСС директор Центра политического анализа Павел Данилин, комментируя назначение Фадеева главой СПЧ.

По его словам, при Федотове СПЧ сконцентрировал свое внимание "на защите исключительно политических прав, причем достаточно узкой группы лиц, то есть [сконцентрировался] только на правозащите". "А ведь у СПЧ огромный спектр деятельности - это защита и трудовых прав, это работа в согласительных и трехсторонних комиссиях, защит прав детей и женщин, защита от семейного насилия, работа по межнациональным вопросам. Всем этим СПЧ практически не занимался", - считает собеседник агентства.

Он добавил, что совет стал "политизированным органом..., который все время занимается тем, что критикует вместо позитивной работы".

"При Фадееве можно надеяться на то, что эти проблемы будут решены, а сам он станет локомотивом разносторонней работы СПЧ", - подчеркнул Данилин. Политолог отметил, что новый глава СПЧ обладает большим интеллектуальным багажом и широким кругозором, напомнив, что Фадеев возглавлял Общественную палату РФ, был главным редактором журнала "Эксперт". По мнению собеседника агентства, личные качества Фадеева и его опыт позволят ему более широко смотреть на функции СПЧ, в отличии от Федотова, "который всю жизнь занимался правозащитой".

"Мне данная ситуация (назначение нового главы СПЧ - прим. ТАСС) кажется абсолютно обоснованной, решение принято четкое и выверенное. Оно заключается в том, что Федотов очень давно находился на этом посту, пора вливать новую кровь, новую энергию", - добавил Данилин.

Перестановки в СПЧ

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин назначил Фадеев председателем СПЧ. Глава государства также включил в состав совета, помимо Фадеева, исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского, уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову, президента Центра прикладных исследований и программ Александра Точенова (в качестве ответственного секретаря Совета).

Решением президента из СПЧ были исключены бывший глава Совета Федотов, его заместитель и руководитель правозащитной организации "Восход" Евгений Бобров, председатель ассоциации правозащитных организаций "Агора" Павел Чиков, председатель комиссии СПЧ по избирательным правам Илья Шаблинский и член Совета Екатерина Шульман.

Совет является консультативным органом при главе российского государства. Он образован в целях оказания содействия главе государства в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, информирования президента о положении дел в этой области, содействия развитию институтов гражданского общества, а также подготовки предложений главе государства по вопросам, входящим в компетенцию Совета. Совет ведет свою историю с 26 сентября 1993 года.