Спортсмены Белоруссии и Украины примут участие в марафоне в высокогорном районе Ингушетии

МАГАС, 21 октября. /ТАСС/. Международный марафон "Джейрах", который считается одним из самых высокогорных в РФ, пройдет в горном Джейрахском районе Ингушетии, его участниками станут в том числе спортсмены из Белоруссии и Украины. Об этом рассказал ТАСС коммерческий директор всесезонного курорта "Армхи" Ахмед Барахоев.

"Курорт "Армхи" примет участников международного марафона "Джейрах", который пройдет 3 ноября. Планируется, что его участниками станут до 100 человек, уже поступило более 50 заявок. Это жители регионов страны, в том числе Ставрополья, Ростовской области, Москвы, а также есть заявки из Белоруссии и Украины", - сказал Барахоев.

По его словам, в марафоне могут участвовать люди старше 18 лет.

"Дистанция полного марафона составляет 42 км, а дистанция полумарафона составит около 16 км, это один из самых высокогорных асфальтовых марафонов России. В нем также примут участие и профессиональные легкоатлеты. Победители будут награждены кубками, медалями и ценными призами", - добавил собеседник агентства.

Путь спортсменов будет пролегать от въезда в Джейрахский район на погранзаставе до древнего башенного селения Таргим.