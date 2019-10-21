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Саммит Россия – Африка

Почему африканские студенты поступают в российские вузы и какие профессии выбирают

По словам директора Института развития образования НИУ ВШЭ, это объясняется тем, что российские программы в вузах дешевле, чем на Западе, при этом они гарантированно дают возможность трудоустройства у себя на родине
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Россия и страны Африки имеют богатую историю взаимоотношений, одним из ключевых аспектов которой служит сотрудничество в сфере образования. Перед масштабным саммитом Россия - Африка, стартующим на днях в Сочи, портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, выяснил, почему африканские студенты поступают в российские вузы, и чем это полезно не только для Африки, но и для России.

Зарождение отношений

Африканские студенты начали приезжать на учебу в СССР в конце 1950-х годов: в 1958/59 учебном году их насчитывалось 103, а уже через год - почти в пять раз больше - около 500 человек. Тогда же, в 1960 году, в Москве создают Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (ныне РУДН). Это, как отмечают в Минобрнауки России, стало знаковым событием в развитии советско-африканского сотрудничества в образовании.

"С каждым годом африканских студентов в советских вузах становилось все больше и больше, причем они учились не только в РСФСР, но и в других республиках - Украинской ССР, Белорусской ССР. Если говорить о РУДН, в Африке нет той страны, гражданин которой не получил бы здесь образование", - рассказывает проректор РУДН по международной деятельности Лариса Ефремова.

Учиться приезжали как из стран, расположенных в северной части континента, - Алжира, Египта, Ливии, Мавритании, Марокко, Туниса, Судана, - так и из стран к югу от Сахары. Согласно архивным данным Министерства высшего и среднего специального образования СССР, всего в период с начала 1960-х по начало 1990-х годов в вузах, НИИ, ПТУ и техникумах были подготовлены более 60 тысяч дипломированных специалистов. Кадры были необходимы для развития жизненно важных отраслей: промышленности, сельского хозяйства, транспортной и социальной сфер. Неудивительно, что наибольшей популярностью пользовались инженерно-технические и естественно-научные специальности.

Для Советского Союза такой вклад в образование африканских студентов был не только жестом дружбы по отношению к странам континента, но и политикой по укреплению рынков сбыта собственной продукции, полагает директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. "В СССР программы высшего образования, по которым учились африканские студенты, в основном были связаны с обслуживанием советского оборудования и подготовкой специалистов, способных его эксплуатировать. Так или иначе это было связано с поставками нашего оборудования в эти страны и его последующей эксплуатацией", - объясняет она, добавляя, что, помимо этих направлений, в советских вузах велась и политическая подготовка студентов из Африки, которых готовили по экономическим, управленческим и юридическим специальностям.

Ослабление контактов

Распад Советского Союза ослабил некогда сильные образовательные контакты России с Африкой. Одним из факторов, по мнению проректора Института русского языка имени А. С. Пушкина Шивлеты Тагировой, было то, что за это время на континенте значительно сократились масштабы изучения русского языка в школах, колледжах и университетах.

Впрочем, эксперты отмечают, что проблема заключалась в сокращении наплыва иностранных студентов в целом, а не только из конкретного региона. "После распада Советского Союза у нас была проблема с приездом иностранных студентов. Но РФ постепенно исправила эту ситуацию, в том числе и для абитуриентов из африканского региона", - рассказывает проректор РУДН.

По ее словам, в последние четыре-пять лет университет активно решает задачу по возвращению на африканский континент, продвигая свои образовательные программы с помощью членов Ассоциации выпускников российских и советских вузов, которые находятся в Африке, а также непосредственно через работодателей и бизнесменов. "Сегодня у нас с африканского континента в целом более тысячи студентов обучаются по всем уровням - и студенты, и ординаторы, и аспиранты. К примеру, в советский период ежегодно обучались где-то до 1000 студентов из Африки", - говорит Ефремова.

Восстановление интереса

Рост числа африканских студентов отмечают и в Россотрудничестве. "Объемы подготовки национальных кадров для зарубежных стран в период СССР, конечно, были серьезными. Однако, учитывая то, что обучение специалистов происходило на всей территории Советского Союза, количественные показатели подготовки иностранных граждан в учебных учреждениях Российской Федерации являются соизмеримыми", - считают в федеральном агентстве, представительства которого сегодня действуют в восьми странах Африки. На их базе в том числе организуются различные мероприятия по продвижению российского образования, культуры, укреплению позиций русского языка в регионе.

По данным Россотрудничества, в 2018 году в России обучались порядка 17 тыс. студентов более чем из 50 стран Африки, из них 4 тыс. - за счет средств федерального бюджета. Такие же цифры привели и в Минобрнауки России, уточнив, что остальные 13 тыс. студентов учились либо за свой счет, либо за счет компаний. Причем в ведомстве отмечают, что в последние годы в связи с развитием прямых межвузовских связей наблюдается тенденция роста числа студентов, обучающихся на коммерческой основе: например, в прошлом году на платные отделения поступили более 4 тыс. человек - в два раза больше, чем на бюджет.

По словам директора Института развития образования НИУ ВШЭ, это объясняется тем, что российские программы в вузах дешевле, чем на Западе, при этом, учитывая хорошее качество образования, они гарантированно дают возможность трудоустройства у себя на родине. "Наши программы подготовки короче и существенно дешевле, а образование качественное. Поэтому им нашей подготовки достаточно для того, чтобы по возвращении на родину войти в престижные сферы", - уверена Абанкина.

Самые популярные

К таким престижным сферам, помимо традиционного инженерно-технического направления, эксперты относят в первую очередь здравоохранение.

В Минобрнауки подтверждают: основные специальности, по которым проходят обучение африканцы в российских университетах, - "лечебное дело", "стоматология", "фармация". Не менее охотно как в столичных, так и в региональных российских вузах африканцы изучают экономику, нефтегазовое дело, строительство, электроэнергетику, электротехнику, инфокоммуникационные технологии и системы связи.

"Мы также продвигаем программы, имеющие отношение к экологической безопасности. Ищем не только студентов, но и индустриальных партнеров, которым в перспективе нужны будут эти студенты. Предположим, в Намибии запланировано строительство перерабатывающего комбината, значит, нужны специалисты в этой области, и мы ведем переговорный процесс с национальными органами власти, отвечающими за подготовку кадров, и с бизнес-сообществом", - объясняет проректор РУДН.

Российский интерес

Подобные программы, как и в целом обозначенная в нацпроекте "Образование" политика государства по увеличению в стране числа иностранных студентов, в частности из Африки, по мнению экспертов, выгодны в первую очередь для самой России. "Для нас это означает партнерство и улучшение имиджа нашего образования, его качества", - рассуждает Абанкина.

С ней соглашается и Шивлета Тагирова, которая является одним из разработчиков приоритетного проекта "Развитие экспортного потенциала российской системы образования". "Африканские выпускники отечественных вузов - это потенциальные экономические, бизнес-партнеры российских компаний и организаций, которые в международном сотрудничестве приоритет будут отдавать российским партнерам, российскому рынку, что автоматически влечет за собой развитие различных отраслей экономики, сырьевого и несырьевого экспорта", - уверена она.

Вклад бизнеса

Российское бизнес-сообщество, заинтересованное в расширении своего присутствия на африканском рынке, роль образования не только понимает, но и всячески способствует ее усилению. Так, государственная корпорация "Росатом" с 2010 года помогает иностранным студентам получать профильное образование в партнерских вузах компании. "Сегодня в России проходят обучение по атомным специальностям порядка 300 студентов более чем из 15 африканских стран (Алжира, Ганы, Египта, Замбии, Кении, Нигерии, Танзании, Уганды, Эфиопии и Южной Африки)", - рассказали в пресс-службе корпорации.

В свою очередь, компания "Русал" в 2011 году запустила стипендиальную программу для талантливой молодежи Гвинеи, с которой сотрудничает в разработке месторождений цветных металлов. Благодаря программе 100 африканских студентов смогли получить бесплатное образование в лучших московских и сибирских вузах, а также пройти производственную практику на предприятиях компании или в головном офисе.

"По окончании обучения несколько студентов остались работать на предприятиях "Русала" в России. В Гвинее же работают более 80 выпускников этой стипендиальной программы, из них более 30 - в народном хозяйстве страны", - отметили в пресс-службе компании.

В 2018 году "Русал" повторил эксперимент и выдал 101 стипендию на сумму более 0,5 млрд рублей на подготовку будущих специалистов в горнодобывающей отрасли, строительстве железных дорог, экономике и медицине.

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