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В Зеленограде нашли захоронения семи человек времен Великой Отечественной войны

Останки направят на судебно-медицинскую экспертизу

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Строители обнаружили на стройплощадке в Зеленограде захоронения семи человек времен Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Сегодня на строительной площадке Алабушево на территории Зеленограда при проведение строительных работ рабочими были обнаружены захоронения более 7 человек. Предположительно, захоронения были произведены в годы Великой Отечественной войны", - сообщила Иванова.

По данному факту проводится доследственная проверка. Останки будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, в ходе проверки установят родственников погибших.

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