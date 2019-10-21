Эксперты надеются, что СПЧ при Фадееве сосредоточится на защите социальных прав россиян

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Правозащитники, опрошенные ТАСС, выразили надежду, что новый руководитель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев повысит эффективность работы СПЧ, благодаря акценту на защите различных социальных прав граждан.

"Я бы прежде всего надеялся на то, что расширится сфера защиты прав, на которые обратит внимание Совет. Это будут обязательно и социальные права, жилищные права и социальная справедливость. В конечном счете, - это может вывести Совет на новый уровень", - сказал в понедельник ТАСС зампредседателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко.

По его мнению, опыт, который Фадеев приобрел в ОП, усилит работу Совета. "Прежде всего, следует выделить ту работу, которая проводилась в ОП по теме общественного контроля, который в работе Совета получит новое продолжение. Защита прав человека начинается еще до принятия закона, а не после того, как он вступает в силу и появляется соответствующая правоприменительная практика", - подчеркнул Рыбальченко.

По его словам, общественный мониторинг - не менее важный инструмент, чем работа по исследованию текущего применения законодательства. Он также отметил, что у Фадеева налажены хорошие контакты с экспертами по разным направлениям. "Это тот сильный базис, который позволит ему в новом качестве расширить возможные сферы защиты прав человека", - резюмировал собеседник агентства.

Развитие гражданского общества

В свою очередь член СПЧ Игорь Борисов отметил, что предыдущий глава Совета Михаил Федотов за годы руководства "создал отличную правозащитную базу для действий всего гражданского общества по защите прав и свобод человека". Вместе с тем, Борисов заявил, что следует использовать эту базу не только для решения отдельных задач по защите прав человека, но и "необходимо переходить к развитию всего гражданского общества".

По мнению заместителя секретаря ОП Лидии Михеевой, Фадеева "точно не назовешь формалистом". "Он не из тех, кто будет интересоваться процедурными сложностями в решении вопросов, он сразу смотрит и ищет суть проблемы, пытается в ней разобраться", - сказала она, добавив, что у Фадеева есть опыт в защите различных социальных прав граждан, который он приобрел в ОП.

Михеева выразила уверенность, что Фадеев сплотит вокруг себя неравнодушных людей. "Меня всегда впечатляло его искреннее желание помочь, решить широкий круг социальных проблем и можно отметить его неравнодушие", - заключила она.

Перестановки в СПЧ

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин назначил Фадеев председателем СПЧ. Глава государства также включил в состав совета, помимо Фадеева, исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского, уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову, президента Центра прикладных исследований и программ Александра Точенова (в качестве ответственного секретаря Совета).

Решением президента из СПЧ были исключены бывший глава Совета Федотов, его заместитель и руководитель правозащитной организации "Восход" Евгений Бобров, председатель ассоциации правозащитных организаций "Агора" Павел Чиков, председатель комиссии СПЧ по избирательным правам Илья Шаблинский и член Совета Екатерина Шульман.

Совет является консультативным органом при главе российского государства. Он образован в целях оказания содействия главе государства в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, информирования президента о положении дел в этой области, содействия развитию институтов гражданского общества, а также подготовки предложений главе государства по вопросам, входящим в компетенцию Совета. Совет ведет свою историю с 26 сентября 1993 года.