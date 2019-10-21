Эксперт: РФ ориентируется на принцип КНР по пресечению иностранных нарушений в интернете

УЧЖЭНЬ /Китай/, 21 октября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Российские власти уже взяли на вооружение принцип правительства Китая по пресечению нарушений национальных законов иностранными компаниями в сфере сетевого пространства. Об этом сообщил в понедельник корр. ТАСС исполнительный директор Лиги безопасного интернета Денис Давыдов.

"Если мы говорим о национальном сегменте интернета, очень важно исполнение зарубежными игроками и корпорациями российского законодательства. В Китае принцип очень простой: если компания не соблюдает законы, с ней прощаются и больше она не присутствует на китайском рынке, - отметил он в ходе 6-й Всемирной конференции по управлению интернетом в Учжэне. - Это способствует тому, что в КНР развиваются национальные компании, например социальная сеть WeChat, у которой больше миллиарда пользователей. Существуют и другие различные местные платформы. Мы говорим о том, что правила внутри России должны быть для всех одинаковы, как для "ВКонтакте", так и для Facebook".

Как заявил эксперт, в России никто не будет препятствовать деятельности зарубежных IT-предприятий до тех пор, пока они не начнут совершать противозаконные действия в сетевом пространстве. "Если они следуют правилам, пусть работают, никто не возражает. Но когда нагло попирается законодательство РФ, им укажут на дверь", - подчеркнул Давыдов.

По его словам, это официальная российская позиция, однако пока "руки до всего не доходят". "А как дойдут - всем иностранным нарушителям нашего законодательства придется покинуть РФ", - подытожил исполнительный директор Лиги безопасного интернета.

Позиция Роскомнадзора

Как сообщил корреспонденту ТАСС ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров, власти России при регулировании сетевого пространства намерены перейти от мер блокировки к применению штрафов к нарушителям. В то же время он отметил, что помимо этого власти России располагают широким перечнем методов воздействия на тех, кто пренебрегает законом.

"У нас есть необходимые инструменты для регулирования. Я полагаю, что будут появляться новые [международные] инициативы, нас пригласят к обсуждению - пока нехватки в инструментах мы не испытываем", - пояснил он.

6-я Всемирная конференция по управлению интернетом проходит в Учжэне с 20 по 22 октября. В ней принимают участие свыше 1,5 тысячи представителей правительства, деловых и научных кругов, международных организаций и общественных объединений. В центре внимания гостей форума находятся вопросы сетевой безопасности, перспективы развития глобальной цифровой экономики, передовые интернет-технологии, международное сотрудничество в области больших массивов данных.