В Севастополе сформируют базу проектов для восстановления исторических зданий

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Правительство Севастополя сформирует пул проектов по восстановлению исторических зданий города, чтобы оперативно подобрать объекты, если появится возможность для их финансирования, сообщил в понедельник журналистам врио губернатора Михаил Развожаев.

"Для Севастополя - это ключевая история - приведение исторического центра в порядок. Мы планируем понемногу накапливать портфель проектов по реставрации памятников архитектуры", - сказал Развожаев.

Он уточнил, что эту работу планируется вести через госучреждение "Севастопольстройпроект", которое должно начать работу в 2020 году. С уже готовыми проектами город будет подавать заявки на финансирование из тех или иных источников. Начать формирование базы проектов планируется со следующего года.

Глава города отметил, что требования к проекту работ для здания со статусом памятника гораздо строже, чем для обычного, стоимость проектирования выше. "Но часто мы даже не можем найти проектную организацию, которая может сделать этот проект. Число проектировщиков с допуском к таким работам ограничено, а число заказов большое - например, огромное количество средств выделяется в рамках национальных проектов", - добавил он.

Сейчас в городе две основные категории зданий, которые относятся к числу памятников: XIX - начала ХХ века и построенные в послевоенные годы.

После Великой Отечественной войны, во время которой Севастополь держал осаду более полугода, исторический центр пришлось отстраивать практически заново, причем три главных улицы города были сформированы как единый ансамбль. Среди дореволюционных строений сохранились несколько храмов, здание художественного музея (бывший купеческий особняк), Лазаревские казармы (сейчас - корпуса филиала МГУ), башня Морской библиотеки, один из символов города - арка Графской пристани и другие.