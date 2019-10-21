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Фадеев считает приоритетом защиту социальных прав населения

Новый глава СПЧ отметил, что социальные права сейчас недостаточно заметны в общественно-политическом поле

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на новом посту намерен делать акцент на социальных правах. Об этом он сообщил в интервью газете "Коммерсантъ".

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"Ни в коем случае не умаляя важность политических прав и свобод, я считаю, что права социальные недостаточно заметны в общественно-политическом поле", - сказал Фадеев, отвечая на вопрос издания о своей позиции.

Глава СПЧ выразил мнение, что не менее важно реализовывать свои права. "У людей очень мало возможностей реализовать свои права - на достойную оплату труда, на жилье, на медицинское обслуживание и так далее. И мне кажется, это не менее важно, чем отстаивание политических прав и свобод", - отметил он.

Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев сменил на посту главы СПЧ Михаила Федотова, который ушел в отставку в связи с достижением предельного возраста. В сентябре этого года Федотову исполнилось 70 лет.

Теги
РоссияФедотов, Михаил АлександровичФадеев, Валерий Александрович
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