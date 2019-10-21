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Twitter работает над новой политикой с целью противодействия сфабрикованным новостям

В компании указали, что эта работа будет вестись в течение нескольких недель и любой пользователь сервиса микроблогов сможет принять в ней участие

ТАСС, 22 октября. Американская компания Twitter, владеющая одноименным сервисом микроблогов, объявила о работе над новой политикой, направленной на противодействие распространению сфабрикованных новостей, целью создания которых является манипулирование обществом.

"Мы всегда обновляем наши правила в связи с тем, как меняется поведение [пользователей] в онлайн-мире, - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на странице компании в собственной социальной сети. - Мы работаем над новой политикой по противодействию СМИ в Twitter, целью которых является фабрикация новостей и манипулирование".

В компании также объяснили, что собираются бороться на своей платформе со средствами массовой информации, которые публикуют материалы, "вызывающие серьезную обеспокоенность или значительно искажающие первоначальный смысл или цель [сообщения], а также описывающие события, которые не имели места в действительности". Особое внимание, отметили в Twitter, будет уделяться сведениям, которые "могут угрожать безопасности людей, а также привести к причинению физического вреда".

В компании указали, что работа над новой политикой будет вестись в течение нескольких недель и любой пользователь сервиса микроблогов сможет принять в ней участие.

Twitter - социальная сеть, которая позволяет пользователям обмениваться короткими сообщениями, организовывать опросы, публиковать изображения и видеоролики. Ее создателями были сотрудники американской компании Odeo ("Одео") Джек Дорси, Ноа Гласс, Эван Уильямс и Биз Стоун. На сегодняшний день этим сервисом пользуются более 300 млн человек, ежедневно публикуется около 500 млн твитов.

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США
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