Facebook запустил в Таиланде мобильное приложение для трансляции игр

БАНГКОК, 22 октября. /ТАСС/. Компания Facebook запустила на территории Таиланда мобильное приложение, которое позволяет пользователям смотреть и играть в игры, транслируя их. Как сообщила во вторник газета Bangkok Post, королевство стало четвертым рынком фирмы, где заработал Facebook Gaming. Предполагается, что приложение позволит привлечь больше доходов от рекламы и организовать на местном уровне сообщество создателей игрового контента.

Приложение Facebook Gaming доступно для устройств на базе ОС Android. Издание отмечает, что в 2019 году Таиланд вошел в пятерку стран по числу зрителей игровых трансляций через Facebook. Игровая платформа для прямых трансляций Twitch за последний год инвестировала в королевство больше, чем Facebook, а также специально открыла в Таиланде должность менеджера по работе с клиентами.

Согласно данным исследовательской компании NewZoo, Таиланд в этом году заработал на играх $692 млн, войдя в 20-ку стран с наибольшим доходом от этой индустрии. Специалисты фирмы прогнозируют, что игровой рынок Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), объединяющей десять стран (Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд, Филиппины), в этом году может принести $4,6 млрд, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Таиланд является стратегическим рынком для Facebook в игровом бизнесе", - пояснил глава игрового подразделения Facebook в Юго-Восточной Азии Майкл Роуз.

По его словам, в прошлом году компания выбрала королевство в качестве первой страны АСЕАН для запуска программы Facebook Gaming Creator. За прошедший год количество зрителей прямого эфира в социальной сети выросло на 38%, а число создателей игрового контента в Таиланде увеличилось на 85%. По состоянию на сентябрь текущего года в пятерку самых популярных игровых трансляций через Facebook Gaming вошли PUBG mobile, PUBG, Grand Theft Auto V, Arena of Valor и Free Fire-Battle Grounds.

Газета отмечает, что в Facebook есть специальная функция, которая позволяет зрителям получать доступ к игровому контенту. Приложение компании предоставляет инструменты, которые помогают получать качественный контент и больше взаимодействовать его создателям со своей аудиторией. "Пользователи могут покупать звезды, чтобы отдать предпочтение игрокам, ведущим прямые трансляции, в то время как геймеры могут получать доход благодаря им, а также денежные средства от рекламы в Facebook", - подчеркнул Роуз. Приблизительно 16,6 млн звезд были разосланы зрителями игрового видеоконтента в Таиланде через Facebook.

Во всем мире ежемесячно более 700 млн человек играют, смотрят и делятся играми через Facebook. Женщины при этом составляют более 40% аудитории.