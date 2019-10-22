"Известия": россияне не забрали выигрышей в лотерею почти на 3 млрд рублей

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Выигрыши в лотерею на сумму 2,8 млрд рублей остались не востребованы россиянами. Об этом пишет во вторник газета " Известия " со ссылкой на статистику оператора по распространению билетов гослотерей "Столото".

По данным издания, невостребованным считаются выигрыш в том случае, если победитель не обратился за ним в течение шести месяцев с момента проведения тиража. По истечении этого срока призовые средства поступают на счет, где хранятся еще три года, на протяжении которых победитель может обратиться за ними при наличии уважительной причины (болезнь, отъезд) и возможности подтвердить это документально. Если средства не забирают по истечении данного срока, они направляются в бюджет.

Самым крупным невостребованным стал выигрыш на сумму в 10 млн рублей, сообщили "Известиям" в "Столото". Однако больше 90% таких выигрышей приходятся на суммы менее 150 рублей. Доля призов на сумму до 1 тыс. рублей составляет 8,7%, более 1 тыс. рублей - меньше 1%.

По мнению социологов и психологов основными причинами невостребованности лотерейных средств является разочарование от выигранной суммы или потеря лотерейного билета.

С 2014 года все лотереи в России являются государственными, поскольку организаторами выступают Минспорта и Минфин. Согласно закону "О лотереях" оператор лотереи в течение трех лет обязан хранить протоколы тиражных комиссий, документы о выплате, передаче или предоставлении выигрыша, а также выигрышные лотерейные билеты, электронные лотерейные билеты, информацию о выигрышных лотерейных квитанциях. Также он будет обязан хранить данные о размере выигрыша, который обусловливает необходимость проведения экспертизы выигрышного лотерейного билета, выигрышной лотерейной квитанции, выигрышного электронного лотерейного билета.