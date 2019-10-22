Эксперт: использование единой квитанции за ЖКУ в Ставрополе улучшило платежную дисциплину

СТАВРОПОЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Опыт использования в Ставрополе единой квитанции, в которой указаны все жилищно-коммунальные платежи, помогло повысить платежную дисциплину абонентов в городе, рассказала ТАСС председатель регионального центра общественного контроля в коммунальной сфере "ЖКХ Контроль" Алла Седых.

"В Ставрополе единый платежный документ уже достаточно давно введен, более пяти лет точно, и мы к нему уже привыкли. Как показала практика, с появлением единой квитанции повысилась платежная дисциплина. В частности, по оплате за капитальный ремонт сбор платежей превышает 95%", - рассказала собеседница агентства.

По словам Седых, раньше, когда приходили отдельные квитанции, люди часто их теряли, могли за что-то заплатить, а за что-то и нет. "Теперь они сразу видят все платежи, и им сложнее, видимо, за что-то платить, а где-то сэкономить. Ведь раньше люди в основном платили за свет и воду, то есть за то, что могут отключить. Теперь ситуация меняется, в том числе благодаря введению единой квитанции", - пояснила она.

Седых отметила, что сейчас на Ставрополье возникают проблемы с оплатой за ТКО, так как люди в малочисленных населенных пунктах не привыкли платить за мусор. "Если в больших городах есть понимание что за мусор платить надо, то в менее населенных пунктах люди не привыкли, что они платят за мусор. С этим пока сложности", - пояснила собеседница агентства.

Председатель регионального центра выразила надежду на то, что с принятием федерального закона о введении единой квитанции ситуация с оплатой услуг продолжит стабилизироваться. "Я надеюсь, что во всех регионах СКФО повысится платежная дисциплина у абонентов, уровень оплат будут выше. Тогда будет хорошо всем: и жильцам, и обслуживающим организациям", - добавила собеседница агентства.

Законопроект о введении единого платежного документа предусматривает привлечение к обработке данных расчетных центров, которым поставщики жилищно-коммунальных услуг будут направлять информацию. Проект был инициирован депутатами Сергеем Пахомовым, Павлом Качкаевым и внесен в Госдуму в июне этого года.

Единая квитанция за свет и газ

В сентябре заместитель гендиректора ПАО "Россети", генеральный директор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов сообщил ТАСС, что до конца года на Северном Кавказе планируется ввести единый платежный документ для оплаты за потребленные свет и газ.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко на итоговой коллегии Министерства РФ по делам Северного Кавказа в Ессентуках в апреле этого года сообщал, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа достигла 120 млрд рублей.