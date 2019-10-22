Две очереди канатной дороги на Эльбрусе открыли после техосмотра перед зимним сезоном

НАЛЬЧИК, 22 октября. /ТАСС/. Две очереди канатной дороги гондольного типа на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии (КБР) открыли после проведения технического освидетельствования для подготовки к горнолыжному сезону, сообщила во вторник пресс-служба курорта.

"Все регламентные работы на гондольных канатных дорогах завершены. С 22 октября 2019 года канатные дороги Азау - Кругозор и Кругозор - Мир начнут работу в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, регламентные работы - это регулярное техническое освидетельствование согласно режиму эксплуатации объекта. Такие работы подразумевают осмотр, замену запчастей согласно графику замены или фактическому износу, а также пусконаладочные работы.

Ранее в пресс-службе курорта сообщили, что на время отключения двух очередей гондольной канатной дороги продолжают работу маятниковая канатная дорога Азау - Кругозор и Кругозор - Мир, кресельная дорога Мир - Гара-Баши, а также третья очередь гондольной канатной дороги Мир - Гара-Баши.

Курортная зона на склонах Эльбруса расположена в 150 км от Нальчика, горнолыжные трассы находятся на южных склонах самой высокой горы Европы. Канатная дорога на Эльбрусе считается самой высокогорной в России и Европе, верхняя точка подъемника расположена на высоте 3847 м над уровнем моря.