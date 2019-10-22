Фадеев планирует консультироваться с Федотовым по юридическим аспектам работы СПЧ

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Новый председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев планирует проводить консультации с бывшим руководителем Совета Михаилом Федотовым по юридическим вопросам.

"Он [Михаил Федотов] остается экспертом Совета по правам человека. И, конечно, я был бы счастлив, если бы можно было с ним консультироваться по широчайшему спектру вопросов. Для меня очень важен его юридический опыт, поскольку я не юрист, а Михаил Александрович - юрист. Ко всему прочему, я думаю, что для меня будут очень важны юридические аспекты [работы СПЧ]", - сказал Фадеев во вторник ТАСС.

Фадеев отметил, что в целом претензий к работе бывшего главы Совета нет. Он напомнил, что назначение Федотова в 2010 году было воспринято неоднозначно. "Тогда тоже многие говорили: "Ах, Элла Александровна Памфилова уходит, Федотов назначается, наверное, будут какие-то плохие изменения", - добавил он.

В понедельник секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев сменил на посту главы СПЧ Михаила Федотова, который ушел в отставку в связи с достижением предельного возраста. В сентябре этого года Федотову исполнилось 70 лет.