Песков прокомментировал изменения в составе СПЧ

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Кремль сожалеет, что некоторые члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) покидают его, но такой выбор - личное дело каждого.

Ранее ТАСС сообщал, что член СПЧ Тамара Морщакова написала заявление о выходе из состава совета, объяснив решение сменой руководства совета и возникающими в этой связи новыми целями.

"Это, безусловно, право любого члена Совета или принимать участие, или отказаться участвовать в работе совета. Не стоит преувеличивать значение, но можно только выразить сожаление, что они отказываются дальше работать в составе этого важного органа", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ об изменениях в составе Совета по правам человека при главе государства. В частности, вместо Михаила Федотова руководителем совета назначен Валерий Фадеев. Глава государства также включил в состав совета, помимо Фадеева, исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского, уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову, президента Центра прикладных исследований и программ Александра Точенова (в качестве ответственного секретаря Совета). Решением президента из СПЧ были исключены бывший глава совета Федотов, его заместитель и руководитель правозащитной организации "Восход" Евгений Бобров, председатель ассоциации правозащитных организаций "Агора" Павел Чиков, председатель комиссии СПЧ по избирательным правам Илья Шаблинский и член Совета Екатерина Шульман.

Отвечая на вопрос о причинах кадровых изменений среди рядовых членов СПЧ, Песков назвал перестановки ротацией. "Ведь состав совета - это подвижный состав, это не некая догма, поэтому да, происходит по разным причинам обновление, в конечном итоге это, конечно, является согласованной позиций с главой государства", - отметил представитель Кремля. Песков напомнил, что СПЧ является советом при президенте, поэтому "какие-либо изменения в составе совета без согласования с президентом, конечно, невозможны и без утверждения президентом".

Совет является консультативным органом при главе российского государства. Он образован в целях оказания содействия главе государства в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, информирования президента о положении дел в этой области, содействия развитию институтов гражданского общества, а также подготовки предложений главе государства по вопросам, входящим в компетенцию совета. Совет ведет свою историю с 26 сентября 1993 года.