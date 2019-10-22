Фадеев сообщил, что обсуждал с Морщаковой ее выход из СПЧ

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Новый глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что обсуждал с Тамарой Морщаковой ее выход из состава Совета.

В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил главой СПЧ секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева вместо Михаила Федотова, который был уволен с госслужбы в связи с достижением предельного возраста нахождения на ней. После этого о выходе из состава СПЧ сообщила Тамара Морщакова, судья Конституционного суда РФ в отставке, возглавлявшая постоянную комиссию по гражданскому участию в правовой реформе.

В беседе с ТАСС Фадеев сообщил, что обсуждал эту тему с Морщаковой. "Конечно [звонил], Тамара Георгиевна - уважаемый человек. Мы знакомы, я тогда был главой журнала "Эксперт", часто появлялись ее комментарии в "Эксперте", - пояснил он, отметив, что Морщакова была "в обойме ближайших экспертов, самых важных и уважаемых специалистов".

При этом Фадеев не стал раскрывать детали разговора с бывшим членом СПЧ. Он пояснил, что с его стороны "будет невежливо за нее [Морщакову] рассказывать ее аргументы ухода из Совета".