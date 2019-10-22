Федотов продолжит работу в группе по увековечиванию памяти жертв политических репрессий

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Бывший руководитель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов намерен продолжить работу в качестве члена межведомственной рабочей группы по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, а также преподавать в Высшей школе экономики (ВШЭ). Об этом он заявил во вторник ТАСС, комментируя свои планы после отставки.

"В группу [по увековечиванию памяти жертв политических репрессий] входят не только чиновники, но и ученые, представители общественности. Мой личный вклад будет связан с 30 октября, Днем памяти жертв политических репрессий, когда я приду в одну из московских школ, чтобы провести там открытый урок", - поделился своими планами Федотов.

Также он собирается заняться научной деятельностью в Высшей школе экономики. "В течение ближайших двух недель смогу оформиться в Высшую школу экономики, где я сейчас являюсь профессором, надеюсь, до конца года мы сумеем договориться с ЮНЕСКО о создании кафедры по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам".

Федотов назвал эту сферу "очень интересной", поскольку она связана с развитием технологий и искусственного интеллекта, в связи с чем "появляется много новых правовых проблем". "Надеюсь, что наша кафедра внесет свой скромный вклад в реализацию указа президента о развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации", - подчеркнул он.

Кроме того, Федотов намерен продолжить работу в рамках российско-германского форума "Петербургский диалог", созданного в 2001 году для развития российско-германских отношений за счет расширения сотрудничества гражданских обществ двух стран.