Госдума приняла закон о праве судебных приставов рассылать извещения в виде СМС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который наделяет судебных приставов правом направлять извещения гражданам в виде СМС, а также позволяет обжаловать их действия через портал "Госуслуги".

В частности, у Федеральной службы судебных приставов (ФССП) "появляется возможность в электронном виде выкладывать процессуальные документы с электронной подписью судебного пристава", пояснила журналистам автор инициативы, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Кроме того, новые нормы устанавливают возможность извещения должника "о совершении тех или иных действий в рамках исполнительного производства путем отправки ему СМС-сообщения, при наличии его согласия", говорится в сопроводительных материалах. Содержание такого извещения будет устанавливаться ФССП.

Предусматривается возможность информирования граждан о ходе "принудительного исполнения исполнительного документа, в том числе о совершаемых исполнительных действиях и принимаемых мерах принудительного исполнения, направления лицу, являющемуся стороной исполнительного производства, постановлений и иных документов судебного пристава-исполнителя и иных должностных лиц службы судебных приставов, через единый личный кабинет на портале "Госуслуги" в порядке, установленном правительством РФ".

Также оговаривается возможность подачи жалобы на постановление должностного лица ФССП или его действия (бездействие) через единый личный кабинет на портале "Госуслуги". Закон в случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом РФ вступит в силу с 1 января 2020 года.

"Фактически мы выводим взаимодействие гражданина и службы судебных приставов в режим онлайн, когда без долгих очередей, без ожидания можно очень просто и быстро в электронной форме и направить запрос, и получить исчерпывающую информацию", - подчеркнула Яровая. По ее мнению, это "важнейшая стадия судопроизводства и реализация законных прав и интересов граждан". "87 млн исполнительных производств находится на рассмотрении в службе судебных приставов. То есть 87 млн граждан в РФ заинтересованы и в соответствии с решением суда ожидают исполнения решения суда", - обратила внимание депутат.