Русское географическое общество продолжит поиски могилы полярника Седова

Гибель дирижабля "Италия" и долгая жизнь его капитана Почему великий Амундсен бросился спасать экспедицию Нобиле и что фашистский конструктор искал в СССР

"Мы надеемся, что какие-то материальные свидетельства движения группы Седова будут все равно обнаружены. Если не тела участников, то какие-то предметы экспедиции, которые позволят понять, как двигалась экспедиция и где она прекратилась, после того как участники погибли", - сказал Чечулин по итогам экспедиции Северного флота и РГО на Землю Франца-Иосифа, которая продолжалась с 15 августа по 27 сентября.

По его словам, обследование островов Земли Франца-Иосифа продолжится в 2020 году.

Георгий Седов вошел в историю как неутомимый гидрограф и исследователь Северного Ледовитого океана. Сын бедного рыбака, он стал офицером флота, членом Русского географического общества, был награжден несколькими орденами, а на карте можно увидеть географические объекты, названные в его честь. Полярник умер 5 марта 1914 года на руках матросов, которые похоронили его на мысе Аук острова Рудольфа Земли Франца-Иосифа. Могила Седова - самая северная русская могила - не обнаружена, и только в 1938 году сотрудники полярной станции на острове Рудольфа нашли на мысе Аук обломки флагштока и остатки некоторых вещей, принадлежавших Седову.