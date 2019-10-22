Справороссы предложили запретить применение антигололедных реагентов на тротуарах

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, запрещающий применение противогололедных реагентов на тротуарах, пешеходных (велосипедных) дорожках и остановках общественного транспорта. Текст документа во вторник опубликован в электронной базе данных нижней палаты.

Под противогололедными реагентами понимаются "химические вещества, способные плавить снежные, ледяные и снежноледяные образования". Как указывают авторы законопроекта, применение этих веществ может вызвать раздражение кожи и дыхательных путей у человека и животных, приводит к деградации почвенной экосистемы, а также "наносит непоправимый вред" одежде и обуви.

"Указанные новеллы направлены на защиту пешеходов, их здоровья, на сохранность их одежды и обуви в зимний период", - отмечается в пояснительной записке. По мнению справороссов, содержание элементов обустройства автомобильных дорог возможно без использования реагентов за счет применения фрикционных противогололедных материалов - гранитной крошки и песка.