Суд оштрафовал "Мемориал" за нарушение правил работы иноагента

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы оштрафовал правозащитное общество "Мемориал" на 300 тыс. рублей за нарушение правил ведения деятельности организации, признанной иностранным агентом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"22 октября Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о признании МОО "Международное просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (издание или распространение некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, материалов и (или) их распространение без указания на то, что они распространены иностранным агентом) и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей", - сказали в суде.

В 2016 году "Мемориал" был внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов.