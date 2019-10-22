Медведева впечатлила "угрожающая презентация" в Сколково

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на форуме "Открытые инновации" в Сколково пошутил на тему "угрожающих презентаций".

В начале пленарного заседания форума организаторы продемонстрировали презентацию со светомузыкальными эффектами на темы инновационного развития, приглушив освещение.

"Напугали", - с улыбкой заметил Медведев. "Как всегда, презентации делаются несколько угрожающие, хочется после этого собраться и понять, каким образом на все это реагировать", - признался глава кабинета министров.