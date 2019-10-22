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Медведева впечатлила "угрожающая презентация" в Сколково

Глава кабинета министров признался, что после таких презентаций хочется собраться и понять, каким образом на все это реагировать

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на форуме "Открытые инновации" в Сколково пошутил на тему "угрожающих презентаций".

В начале пленарного заседания форума организаторы продемонстрировали презентацию со светомузыкальными эффектами на темы инновационного развития, приглушив освещение.

"Напугали", - с улыбкой заметил Медведев. "Как всегда, презентации делаются несколько угрожающие, хочется после этого собраться и понять, каким образом на все это реагировать", - признался глава кабинета министров.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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