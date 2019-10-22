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МВД готово использовать искусственный интеллект в работе

В ведомстве отметили, что искусственный интеллект без цифровых технологий невозможен

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. МВД РФ готово внедрять искусственный интеллект в работу; ведомству, которое использует огромные массивы информации, необходимы новые технологии.

Как сообщил замглавы МВД Виталий Шулика на заседании круглого стола "Цифровая полиция" в рамках международной выставки "Интерполитех", ведомство готово сделать прорыв в области использования искусственного интеллекта.

"Искусственный интеллект без цифровых технологий невозможен. Я думаю, что мы совместно с теми, кто готов к нам примкнуть, сделаем серьезный прорыв, потому что при огромном объеме информации нам нужны модели [искусственного интеллекта], которые сотрудники будут анализировать и выдавать рекомендации", - сказал он.

МВД тщательно мониторит всю ситуацию в других странах, где используется искусственный интеллект на службе в органах внутренних дел, об этом на заседании сообщил первый замначальника Главного информационного-аналитического цента (ГИАЦ) МВД Владимир Агеев. "На мой взгляд, у полиции и органов безопасности нет выбора, и в любом случае мы обязаны развивать искусственный интеллект и брать его на службу. Например, в США есть робот, который патрулирует улицы, в Дубае есть цифровой полицейский участок для приема заявлений граждан без участия сотрудников полиции. Мы в ГИАЦ стараемся все моменты, связанные с использованием искусственного интеллекта, мониторить, участвуем в различных отечественных и зарубежных конференциях", - сказал он.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что на развитие цифровых технологий в бюджете на ближайшие годы предусмотрено 1,6 трлн рублей. По его словам, "цифровая трансформация стремительно формирует новую экономику".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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