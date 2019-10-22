Вуз в КБР поможет в проектировании исторического парка "Джулат" возле древнего городища

НАЛЬЧИК, 22 октября. /ТАСС/. Фонд сохранения культурного и природного наследия Кабардино-Балкарии и Кабардино-Балкарский государственный университет (КБГУ) им. Х. М. Бербекова договорились о совместном проектировании историко-культурного парка "Джулат" в районе городища "Нижний Джулат". Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе фонда.

"Фонд сохранения культурного и природного наследия КБР и КБГУ договорились о взаимодействии и сотрудничестве, в рамках которого планируются работы по проектированию в Терском районе КБР туробъекта "Историко-культурный парк "Джулат" возле объекта культурного наследия федерального значения "Городище "Нижний Джулат", - сообщили в фонде.

Как пояснил ТАСС председатель совета отделения Российской исторического общества в КБР, председатель Фонда сохранения культурного и природного наследия КБР Константин Батищев, раскопки на городище запланированы на конец 2019 года. "Но возможен перенос на март 2020 года из-за погодных условий. Заявка на разрешение проведения археологических работ находится на рассмотрении в Министерстве культуры РФ", - сказал он.

Одной из целей сотрудничества является привлечение студентов, ученых вуза к работе по сохранению объектов культурного и природного наследия.

Как отметили в пресс-службе, фонд рассчитывает на включение городища в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. "Наличие такого историко-культурного парка может помочь решить этот вопрос", - сказал ТАСС зампредседателя фонда Арсен Камбиев.

Древний город

Проект "Историко-культурный парк "Джулат" получил поддержку Фонда президентских грантов в 2018 году. Городище "Нижний Джулат" состоит из цитаделей и "посадов", окруженных рвами и валами, к ним примыкает селище.

Как считают археологи, поселение возникло в последние века до н. э. и непрерывно существовало до VII века н. э. Следующий период жизни на Нижнем Джулате историки связывают с золотоордынскими временами. Считается, что в конце XIII-XIV веков это был один из крупнейших городов Золотой Орды на Северном Кавказе - с жилыми ремесленными кварталами, мощными оборонительными стенами, самой большой в регионе соборной мечетью с минаретом.