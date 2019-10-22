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Победители конкурса "Региональные лидеры" в Ульяновской области войдут в кадровый резерв

Прием заявок на конкурс стартует со среды и завершится 17 ноября

УЛЬЯНОВСК, 22 октября. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал распоряжение о проведении в регионе третьего конкурса "Региональные лидеры", который проводится по аналогии с федеральным конкурсом "Лидеры России". Его победители войдут в кадровый резерв правительства региона, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Ульяновской области.

Конкурс "Лидеры России" реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей" по поручению президента и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В этом году организаторы ввели новые управленческие специализации: "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии".

"Увидев большой интерес ульяновцев к федеральному состязанию "Лидеры России", мы поддержали инициативу президента Владимира Путина и создали конкурс "Региональные лидеры", который в этом году стартует в третий раз. Сейчас мы полностью переформатируем систему работы органов государственной власти Ульяновской области, поэтому важно выявлять и поддерживать перспективных управленцев, которые обладают лидерскими качествами и смогут стать полноценным кадровым резервом для региона", - приводятся слова губернатора в сообщении.

Регистрация участников продлится до 27 октября. Прием заявок на конкурс начнется со среды и завершится 17 ноября. Участниками конкурса могут стать граждане с высшим образованием, опытом управленческой деятельности не менее двух лет для кандидатов в возрасте до 35 лет, а также пяти лет для кандидатов в возрасте от 36 до 55 лет.

"Нам важно найти активных и уверенных в себе людей, которые будут эффективно работать, идти в ногу со временем, уметь ставить перед собой цели и достигать новых высот. В кадрах нуждаются многие муниципальные образования и учреждения региона, поэтому я призываю конкурсантов проявить себя", - цитируют Морозова в пресс-службе.

Конкурс "Региональные лидеры" проводится в несколько этапов. Участники должны зарегистрироваться, заполнив анкету и записав видеоинтервью. Затем конкурсанты проходят тестирование на оценку способностей, личных качеств и управленческого потенциала. После этого участников оценивают эксперты. Победителями становятся конкурсанты, получившие наиболее высокие значения индивидуального рейтинга.

Теги
Морозов, Сергей ИвановичРоссияУльяновская область
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