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Роман с Италией: угадайте город по литературному отрывку

Италия на протяжении многих столетий вдохновляет художников, музыкантов, поэтов и писателей. Творческие люди путешествовали по городам этой южной страны в поисках вдохновения и создавали великие произведения искусства. Тест, подготовленный ТАСС совместно с компанией ENIT, поможет узнать, насколько хорошо вы ориентируетесь в литературе и на территории Италии.

В тесте использованы фрагменты из литературных произведений: «Гослото» (Ильф И. А., Петров Е. П., сборник «Шевели ногами», 1930 г.); «Набережная неисцелимых» (Бродский И. А., «Набережная неисцелимых», 2014 г.); «Потерянные девушки Рима» (Донато Карризи, «Потерянные девушки Рима», 2018 г.); «Сказка II» (Горький М., «Сказки об Италии», 1971 г.), «Борода графа» (Кальвино И., «Итальянские сказки», 1959), «Господин из Сан-Франциско» (Бунин И. А., «Стихотворения. Рассказы. Повести», 1973), «Пиза» (Гумилев Н., из сборника «Колчан», 1916 г.).

Материал подготовлен при поддержке Представительства Национального Агентства Италии по туризму - ENIT 

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