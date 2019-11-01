Роман с Италией: угадайте город по литературному отрывку

В тесте использованы фрагменты из литературных произведений: «Гослото» (Ильф И. А., Петров Е. П., сборник «Шевели ногами», 1930 г.); «Набережная неисцелимых» (Бродский И. А., «Набережная неисцелимых», 2014 г.); «Потерянные девушки Рима» (Донато Карризи, «Потерянные девушки Рима», 2018 г.); «Сказка II» (Горький М., «Сказки об Италии», 1971 г.), «Борода графа» (Кальвино И., «Итальянские сказки», 1959), «Господин из Сан-Франциско» (Бунин И. А., «Стихотворения. Рассказы. Повести», 1973), «Пиза» (Гумилев Н., из сборника «Колчан», 1916 г.).