Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ученым удалось открыть новые острова на Земле Франца-Иосифа из-за таяния ледников

С помощью материалов дистанционного зондирования Земли за 2015-2018 годы были обнаружены более 30 новых островов, мысов и бухт

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Таяние ледников стало причиной открытия пяти новых островов в архипелаге Земля Франца-Иосифа. Открытия совершила комплексная экспедиция Северного флота и Русского географического общества (РГО) на архипелаг, рассказал командующий Северным флотом, руководитель экспедиции Александр Моисеев на пресс-конференции, прошедшей во вторник в пресс-центре ТАСС.

Как сообщало в августе Русское географическое общество, официально открыты пять новых островов. Они находятся в бухте Визе на Карском побережье острова Северный архипелага Новая Земля в районе ледника Вылки (Нансена). Площадь объектов - от 900 до 54500 кв. м.

"В основном это [появление новых островов] связано с таянием льда. Ранее это были ледники, но таяние льда привело к тому, что эти острова открылись. Сейчас ожидается регистрация полученных открытий. Конечно, каждый остров получит свое имя, но его надо сначала обосновать", - сказал Моисеев.

По данным Русского географического общества, с помощью материалов дистанционного зондирования Земли за 2015-2018 годы были обнаружены более 30 новых островов, мысов и бухт.

Экспедиция на архипелаг Земля Франца-Иосифа была анонсирована президентом РГО Сергеем Шойгу весной 2019 года и продолжалась с 15 августа по 27 сентября 2019 года. Участники проследовали по маршрутам первооткрывателей и исследователей архипелага - Юлиуса Пайера, Фредерика Джексона, Эвлина Болдуина, Георгия Брусилова, провели научные и экологические исследования, изучили объекты военной инфраструктуры советского периода и следы пребывания экспедиций прошлых столетий. В частности, провели в Арктике ряд уникальных экспериментов, в том числе отправили письма в бутылках и создали склад продуктов для долгого хранения, который должен быть открыт через 50 лет. В составе экспедиции на спасательно-буксирном судне "Алтай" ВМФ России было 60 человек - экипаж судна, научные работники РГО, представители национального парка "Русская Арктика".

Теги
РоссияАрктика сегодня
Реклама на ТАСС
Суд объяснил причину отмены приговора водителю автобуса, въехавшего в переход в Москве
Основанием отмены послужило то, что доводы защиты о неисправности автобуса под управлением Тихонова суд первой инстанции не учел
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС