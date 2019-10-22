Ученым удалось открыть новые острова на Земле Франца-Иосифа из-за таяния ледников

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Таяние ледников стало причиной открытия пяти новых островов в архипелаге Земля Франца-Иосифа. Открытия совершила комплексная экспедиция Северного флота и Русского географического общества (РГО) на архипелаг, рассказал командующий Северным флотом, руководитель экспедиции Александр Моисеев на пресс-конференции, прошедшей во вторник в пресс-центре ТАСС.

Как сообщало в августе Русское географическое общество, официально открыты пять новых островов. Они находятся в бухте Визе на Карском побережье острова Северный архипелага Новая Земля в районе ледника Вылки (Нансена). Площадь объектов - от 900 до 54500 кв. м.

"В основном это [появление новых островов] связано с таянием льда. Ранее это были ледники, но таяние льда привело к тому, что эти острова открылись. Сейчас ожидается регистрация полученных открытий. Конечно, каждый остров получит свое имя, но его надо сначала обосновать", - сказал Моисеев.

По данным Русского географического общества, с помощью материалов дистанционного зондирования Земли за 2015-2018 годы были обнаружены более 30 новых островов, мысов и бухт.

Экспедиция на архипелаг Земля Франца-Иосифа была анонсирована президентом РГО Сергеем Шойгу весной 2019 года и продолжалась с 15 августа по 27 сентября 2019 года. Участники проследовали по маршрутам первооткрывателей и исследователей архипелага - Юлиуса Пайера, Фредерика Джексона, Эвлина Болдуина, Георгия Брусилова, провели научные и экологические исследования, изучили объекты военной инфраструктуры советского периода и следы пребывания экспедиций прошлых столетий. В частности, провели в Арктике ряд уникальных экспериментов, в том числе отправили письма в бутылках и создали склад продуктов для долгого хранения, который должен быть открыт через 50 лет. В составе экспедиции на спасательно-буксирном судне "Алтай" ВМФ России было 60 человек - экипаж судна, научные работники РГО, представители национального парка "Русская Арктика".