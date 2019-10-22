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В Дагестане прошел профориентационный форум для школьников

Главная цель мероприятия - помощь школьникам в выборе профессии, разъяснение критериев, которыми они должны руководствоваться при поступлении в вузы
Описание
© Пресс-служба администрации Акушинского района

МАХАЧКАЛА, 22 октября. /ТАСС/. Молодежный профориентационный форум "Мир профессий - 2019" прошел в Акушинском районе Дагестана. Участие в нем приняли более 400 школьников, сообщил ТАСС в пресс-службе администрации района.

"Сегодня в районном дворце культуры в селе Акуша прошел первый молодежный форум по профориентации "Мир профессий - 2019". В работе форума приняли участие представители семи республиканских вузов. Они подготовили раздаточный материал с полезной информацией и рассказали о специальностях, которым обучают в их вузах, более 400 учащимся девятых и одиннадцатых классов школ Акушинского района", - сказал собеседник агентства.

По его словам, основной целью форума была помощь школьникам в правильном выборе профессии, разъяснение критериев, которыми они должны руководствоваться при поступлении в вузы.

Представители вузов республики провели на форуме видеопрезентацию своих учебных заведений. Они рассказали об истории вузов, профильных факультетах и кафедрах, специальностях, а также о перспективах для выпускников.

На форуме также прошла "ярмарка специальностей", на которой старшеклассники смогли познакомиться с отраслями и профессиями будущего, получили консультации по профориентации.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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